Inter, mossa a sorpresa anti-Lazio? “Segnali per questa variabile in mediana”

Una variabile a sorpresa verso la sfida in programma venerdì all’Olimpico contro la Lazio. Riflessioni in corso in casa Inter

Alessandro Cosattini

Una variabile a sorpresa verso la sfida in programma venerdì all’Olimpico contro la Lazio. Riflessioni in corso in casa Inter, con il dubbio a sinistra tra Dimarco, Gosens e la terza opzione Darmian, ma non solo secondo il Corriere dello Sport.

“Occhio ad una possibile mossa a sorpresa. In entrambe le sfide dell’ultimo campionato, infatti, Inzaghi ha schierato Gagliardini in mezzo al campo, proprio in funzione di Milinkovic. All’Olimpico, Çalhanoglu era rimasto inizialmente in panchina, a San Siro, invece, il turco era squalificato ed è stato più semplice effettuare quel tipo di scelta. Insomma, un margine di dubbio esiste. E, volendo, un segnale è stato lo scorcio finale concesso a Gagliardini contro lo Spezia. Nel quale, peraltro, ha imbeccato con un lancio Dzeko, che ha poi servito l’assista a Correa per il terzo gol”, si legge.