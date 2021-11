GdS – Inter, un motivo su tutti per credere allo scudetto. Inzaghi riuscito…

I nerazzurri hanno ritrovato solidità dopo la sconfitta con la Lazio: decisivo un confronto tra Inzaghi e i calciatori

L'Inter può e deve credere ancora nello scudetto. Lo dimostra la solidità ritrovata dai nerazzurri, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di questa mattina: "Se almeno cinque motivi esistono per credere che lo scudetto sarà ancora nerazzurro, il primo è nell’equilibrio che Inzaghi è riuscito a trovare con i giocatori. Del confronto post Lazio tra allenatore e squadra s’è già scritto. Ora la macchina è stabile. Ha ritrovato la solidità difensiva della scorsa stagione - nessun gol subito su azione nelle ultime tre partite di campionato - facendo attenzione a marcature preventive, giocando su scelte meno forzate, alzando il livello di possesso palla e abbassando la linea del pressing. Il tutto senza rinunciare alla produzione offensiva. Per intendersi: più che la squadra che un anno fa perse la sfida col Milan all’andata, questa Inter sembra quella del ritorno".