Inter, c’è un motivo in assoluto per cui Antonio Conte vuole Vidal a tutti i costi

Non c’è Kulusevski o altro nome che tenga: è Arturo Vidal il centrocampista che Antonio Conte vuole a tutti i costi a gennaio. E il motivo principale lo indica SportMediaset: il cileno ci mise infatti pochissimo, nel 2011, ad inserirsi negli schemi del tecnico. E dopo tre anni con lui, dovesse arrivare a Milano, ci metterebbe ancora meno: Vidal sarebbe infatti pronto subito e porterebbe mentalità vincente, forte delle vittoria in tutti gli ultimi campionati disputati, tra Juventus, Bayern Monaco e Barcellona. Vidal è poi anche letale in zona gol, senza dimenticare la garra dimostrata in questi anni quando si tratta di lottare.