Inter, il motore comincia a carburare. CdS: “La squadra di Inzaghi dà l’impressione di…”

"Il motore nerazzurro comincia a carburare. Non ancora per girare a pieno ritmo per tutti i 90’, ma in quegli scorci in cui sprigiona al massimo la sua potenza dà l’impressione di poter travolgere tutto e tutti". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'analisi di Inter-Spezia, partita mai in discussione per i nerazzurri: "Non lo indica solo il risultato – dopo l’affannoso 2-1 strappato in Puglia ecco il rotondo 3-0 rifilato ai liguri -, ma anche il fatto che dietro i nerazzurri non abbiano mai rischiato. Addirittura il primo tiro (fuori) degli ospiti è arrivato solo dopo 70’. Serviva un segnale anche dalla difesa, che finora, dalle amichevoli al prima di campionato, aveva incassato sempre almeno una rete. Ad ogni modo, è probabile che sia soltanto una questione di tempo. Una squadra molto fisica come quella nerazzurra ci mette sempre un po’ di più ad entrare in forma", analizza il quotidiano.