L’Inter attende Eriksen. Nessun movimento in entrata in mediana

L'Inter non pensa al mercato in questo momento, vuole solo conoscere le condizioni di Eriksen e aspettare il danese

Andrea Della Sala

In attesa di conoscere cosa ha scatenato l'attacco cardiaco per Eriksen, l'Inter aspetta il danese. Il club nerazzurro vuole prima di tutto che il danese stia bene e poi si capirà il futuro da calciatore, in un secondo momento.

"Christian Eriksen merita questo e tanto altro. L’Inter non si muove da qui, da questi due pilastri, dalle uniche lenti possibili per guardare la dura realtà. Finché l’ultima analisi sul centrocampista danese non verrà effettuata e finché non ci sarà certezza assoluta sulle cause dell’arresto cardiaco, i nerazzurri non faranno alcun passo ufficiale per ridisegnare la mediana nerazzurra. Insomma, prima va sgombrato il campo dalla questione più spinosa: Eriksen ha ancora un futuro da calciatore? La risposta arriverà, ma non certo subito", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Anche nell’ipotesi migliore, quella che farebbe tutti felici, è difficile immaginare il danese arruolabile al 100% all’inizio del prossimo campionato. Nei fatti, le strategie del club sono state leggermente modificate da quanto successo nel maledetto Danimarca-Finlandia: ne potrebbe risentire il mercato, con la necessità di aggiungere una casella in mezzo, ma potrebbe pure cambiare il dosaggio degli elementi già in rosa.

Insomma, potrebbe essere modificato il peso specifico di alcuni centrocampisti che aspettavano solo l’offerta giusta per partire. Il tutto, dentro alle ormai celebri strettoie dell’estate interista. Il club non può spendere come vorrebbe, deve raggranellare un utile di circa 70 milioni e ridurre il costo del lavoro complessivo di circa il 15%. In ogni caso, qualsiasi decisione in entrata è messa in stand by: non è questo il momento di pensare a nuovi acquisti, anche perché il reparto garantisce una certa profondità", aggiunge il quotidiano.