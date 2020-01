Moviola Napoli-Inter, CdS: “Doveri migliore in campo, ma mancano due gialli. Barella rischia il rosso”

“Il migliore in campo insieme con molti protagonisti di Napoli-Inter“. Così il Corriere dello Sport giudica la prestazione dell’arbitro Daniele Doveri.

Il direttore di gara giudica in maniera corretta, in termini di regolamento, alcune situazioni: “Corpo a corpo fra Di Lorenzo e Lukaku, che alla fine cade dentro l’area. E’ bravo Doveri a non dare rigore perché: a) l’eventuale fallo (gamba sinistra a creare ostacolo) arriva fuori area (e questo mette automaticamente fuori causa il VAR, che non può intervenire); b) la potenza fisica del belga è tale da permettergli di rimanere in piedi, fare un passo e mezzo e poi cadere in… differita. Nel finale di partita, altro episodio, ancora Di Lorenzo protagonista stavolta su Lautaro: è simultaneo il contatto del destro dell’azzurro sul sinistro del nerazzurro e sul pallone (con il piede sinistro, questo vede soprattutto Doveri, corroborato dal VAR Calvarese), il difensore rischia moltissimo il penalty. Annullato un gol a Milik: il fallo lo commette Callejon che salta sulle spalle di Biraghi, affossandolo, non c’è alcuna carica su Handanovic. E’ invece buona la rete dell’1-2: la sua posizione è nettamente regolare (dietro la linea del pallone), c’era da valutare la posizione di Callejon, al momento del lancio di Zieliski, lo spagnolo è tenuto in gioco da Skriniar e Biraghi“.

Doveri risparmia un paio di ammonizioni: “Manca un giallo a Fabian Ruiz quando scaglia il pallone contro la panchina dell’Inter (che ne aveva lanciato uno in campo per ritardare la ripresa del gioco) e uno molto netto a Gagliardini (brutta l’entrata su Hysaj). Rischia molto Barella: già ammonito (duro su Allan), ferma Callejon, non è un fallo clamoroso ma c’è, sembra però poco“.