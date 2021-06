MD – Marcos Alonso, Inter e Barça alla finestra. Tuchel ha già deciso

Il calciatore è seguito dal club nerazzurro: "Che ha pensato anche a Jordi Alba", scrive il quotidiano sportivo spagnolo

Il Barcellona ha messo gli occhi su Marcos Alonso. La notizia è arrivata ieri dalla Spagna, dal Mundo Deportivo. Lo stesso giornale aveva parlato di un accordo fatto già a gennaio in caso sarebbe partito Junior Firpo. Il Chelsea allora aveva accettato l'addio: non era indispensabile per Frank Lampard. Il calciatore piace anche all'Inter. Tanto che si era parlato di lui come contropartita nella trattativa per Hakimi. I nerazzurri però hanno preferito la parte cash alla contropartita e spediranno il marocchino al PSG. Si diceva che all'esterno i dirigenti interisti rimanevano interessati.