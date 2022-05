Inter, Nainggolan: “La foto di Brozovic che fuma? L’avessi fatta io…”

Le parole del Ninja alla Rosea: "Avete visto la bella foto di Brozo che fuma? L’avessi fatta io, mi avrebbero massacrato"

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così dell'impatto che può avere sui nerazzurri la vittoria in Coppa Italia, togliendosi anche un sassolino: «Sicuramente, ti dà carica. Quella sera avete visto la bella foto di Brozo che fuma? L’avessi fatta io, mi avrebbero massacrato, ma è solo ipocrisia: che male c’è nel farsi una sigaretta in compagnia, se poi in campo corri? Rende ancora più bello un trionfo...».