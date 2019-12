Inter, Nainggolan è rinato a Cagliari: il suo futuro è già scritto

Radja Nainggolan è tornato. Dopo la stagione in chiaroscuro con la maglia dell’Inter, il ‘Ninja’ sta fornendo prestazioni d’alto livello a Cagliari, squadra nella quale è esploso prima del grande salto alla Roma.

Il centrocampista belga, in prestito secco in Sardegna fino al termine della stagione, non è nei piani del club nerazzurro e del suo allenatore Antonio Conte, con il suo futuro che resta un rebus. Sì, perché – proprio come ha dichiarato il presidente del Cagliari Giulini – difficilmente il club sardo potrà riscattare Nainggolan. Come riferisce Calciomercato.com, il futuro dell’ex Roma – che ha un contratto fino al 30 giugno 2022 con l’Inter – è già scritto con il rientro alla base: poi toccherà a Marotta e Ausilio trovargli una nuova sistemazione, magari a titolo definitivo incassando un tesoretto da reinvestire sul mercato.