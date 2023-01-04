Il giornalista di fede nerazzurra ha detto la sua sulla partita in un tweet in cui racconta una squadra in pratica perfetta

Eva A. Provenzano
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Alla fine della partita contro il Napoli, Fabrizio Biasin si dice entusiasta della vittoria dell'Inter. In un commento su Twitter descrive la serata fantastica della squadra di Inzaghi chiamata a battere la capolista che non aveva mai perso fino alla pausa per i Mondiali. "Grande fase difensiva. Grande carattere. Grande “squadra”. Grande Inter. Bravi davvero, bravissimi", il commento del giornalista. 

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