Inter-Napoli, tutto esaurito per il big match al Meazza: ecco il dato spettatori

Questo il numero degli spettatori presenti durante la gara tra Inter e Napoli

Una partita per cuori forti quella andata in scena poco fa al Meazza tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra nerazzurra è riuscita a vincere per 3-2 portandosi a -4 dalla vetta della classifica reinserendosi con forza nella lotta scudetto. Al Meazza ad assistere a questo grande spettacolo c'erano sugli spalti ben 56.649 spettatori che hanno fatto registrare il tutto esaurito.