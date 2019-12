Antonio Conte, tecnico dell’Inter, potrà contare nuovamente su Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic nella trasferta di Napoli. I due hanno scontato il turno di squalifica e tornano a disposizione.

Nella sfida del San Paolo sono quattro i calciatori nerazzurri in diffida e che potrebbero dunque – in caso di ammonizione – saltare la gara casalinga contro l’Atalanta, in programma sabato 11: Barella, Bastoni, D’Ambrosio e Skriniar.