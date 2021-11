Inter-Napoli, un solo dubbio per Inzaghi. “Non ancora presa l’ultima decisione”

Cresce l'attesa per Inter-Napoli e c'è ancora qualche dubbio di formazione per Simone Inzaghi. Ecco le ultime

Cresce l'attesa per Inter-Napoli e c'è ancora qualche dubbio di formazione per Simone Inzaghi. "Inzaghi ha in ogni caso il compito di ragionare anche sull’impegno di mercoledì con lo Shakhtar. Il dubbio è in avanti: anche ieri testati in coppia Lautaro-Correa, il Tucu è in vantaggio su Dzeko ma l’ultima decisione sarà oggi", spiega infatti La Gazzetta dello Sport. A centrocampo, invece, Calhanoglu è favorito su Vidal mentre in difesa toccherà a Ranocchia sostituire l'infortunato De Vrij. A destra tocca a Darmian, a sinistra Perisic mentre il resto della squadra è quello titolare.