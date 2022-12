Inter-Napoli, CdS: “Il grande dubbio di Inzaghi potrebbe già essere sciolto”

"Il grande dubbio per Inzaghi, in vista di Inter-Napoli, potrebbe essere già sciolto", conferma il Corriere dello Sport

Matteo Pifferi

"Il grande dubbio per Inzaghi, in vista di Inter-Napoli, potrebbe essere già sciolto. Nel senso che, se Lukaku dovesse confermare, anche giovedì nell’amichevole con il Sassuolo, che il livello della sua condizione resta in crescita costante, allora è difficile immaginare che il tecnico piacentino ne faccia a meno nel big-match del 4 gennaio". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle condizioni fisiche di Romelu Lukaku. Oltre a Big Rom, l'Inter potrebbe ritrovare anche Lautaro Martinez, anche se, al momento, Dzeko è favorito per far coppia con il belga.

"Significa che Lautaro è tagliato fuori dai giochi? Lo si capirà meglio soltanto quando rientrerà alla Pinetina, ma bisognerà attendere fino a venerdì. Il giorno prima, il Toro sarà in Italia, all’indomani riprenderà gli allenamenti. Saranno passati 12 giorni dalla finale Mondiale, giorni trascorsi tra festeggiamenti (a Bahia Blanca ha ricevuto l’acclamazione della gente sotto il balcone di casa) e riposo: difficile, quindi, immaginarlo in condizioni scintillanti. Meglio procedere con cautela, anche perché Inzaghi, come alternativa in più, da sfruttare a gara in corso, potrà contare anche su Correa", conferma il CorSport.

Variabile Brozovic — L'unico altro punto di domanda riguarda Marcelo Brozovic, che dovrebbe tornare in Italia giovedì ma che potrebbe anche anticipare ad oggi o domani. "Il croato ha un fisico tale che gli consente di mettersi rapidamente in forma. Insomma, la sua presenza con il Napoli, nonostante i pochi allenamenti ad Appiano, è da tenere in considerazione. Altrimenti, spazio al terzetto Barella-Calhanoglu-Mikhitaryan: Inzaghi, dunque, può stare sufficientemente tranquillo", chiosa il quotidiano.