Inter-Napoli, pochi dubbi per Inzaghi: “Solo un’incertezza a centrocampo”

Rimane una piccola incertezza a centrocampo tra Calhanoglu e Vidal. Ma il turco pare essere sull’onda buona

Si avvicina il big match di San Siro di domani, nel quale l'Inter di Simone Inzaghi ospita al Meazza il Napoli di Luciano Spalletti. Pochi dubbi di formazione per il tecnico nerazzurro, che però si porterà fino all'ultimo un piccolo ballottaggio: "Rimane una piccola incertezza a centrocampo tra Calhanoglu e Vidal. Ma il turco pare essere sull’onda buona, avendo confermato in nazionale l’ottima prestazione del derby, incassando pure i complimenti del suo ct Kuntz. Il cileno, che contro l’Ecuador ha rimediato un cartellino rosso dopo pochi minuti, potrebbe essere una delle carte da giocare in corsa. Del resto, lui e Dimarco sono da considerare i 12esimi uomini di questa Inter, i primi cambi e i primi a entrare in squadra quando c’è da ruotare qualche uomo. Non a caso, sono candidati per partire dall’inizio mercoledì prossimo con lo Shakthar".