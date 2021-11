Inter-Napoli, iniziata la vendita libera dei biglietti: tutte le informazioni utili

Tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per la sfida tra Inter e Napoli, in programma domenica 21 novembre alle ore 18

La sosta del campionato per gli impegni delle nazionali permette anche ai tifosi di ricaricare le energie in vista della ripresa. L'Inter sarà attesa da una doppia sfida a San Siro molto importante: il primo appuntamento è quello del 21 novembre, contro il Napoli. Poi, il 24, il confronto in Champions League contro lo Shakhtar.