Inter-Napoli, Inzaghi studia la formazione: due cambi rispetto all’Atalanta

Le possibili scelte del tecnico dell'Inter in vista della sfida di campionato contro il Napoli a San Siro del 4 gennio

L'Inter aumenta i giri in vista del ritorno del campionato. Con il ritorno di Lautaro Martinez, ieri alla Pinetina per la prima volta da campione del mondo, Simone Inzaghi ha ritrovato tutti i suoi uomini e prepara il match contro il Napoli.

Il tecnico nerazzurro deve fare i conti con i problemi fisici di De Vrij, che lavora a parte per un fastidio alla caviglia. Ancora fuori Brozovic, non al meglio a causa del flessore infortunatosi lo scorso 25 settembre, mentre Lautaro non è al meglio della condizione è partirà inizialmente fuori.