Napoli, lavoro in palestra e partite a campo ridotto: in due ancora a parte

Ultimo allenamento prima di Natale per la formazione partenopea di Luciano Spalletti, che si prepara al match con l'Inter

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e lavoro in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha disputato una serie di partitine a campo ridotto.