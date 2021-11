CdS – Inter-Napoli, migliore a sorpresa: “Classe operaia in paradiso”

Dalle pagelle del quotidiano capitolino emerge il migliore del match del Meazza

Non è entrato nel tabellino marcatori e non ha servito assist, ma nel pirotecnico 3-2 del Meazza è stato sicuramente uno dei principali protagonisti. Per il Corriere dello Sport, addirittura il migliore in campo di Inter-Napoli. Chi? Matteo Darmian, al quale va un 7 in pagella da parte del quotidiano con questa motivazione: "Spinge come un forsennato, dall'inizio alla fine e in chiusura non latita mai. La classe operaia in paradiso".