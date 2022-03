EDICOLA / CdS: Stasera Napoli-Milan stile anni 80. Chi vince sorpassa l’Inter

In prima pagina sul giornale romano si parla della lotta per il campionato e della lotta per la Champions

Eva A. Provenzano

Le vittorie di Roma e Lazio, la lotta per la Champions ancora intensissima e Napoli-Milan, questi i titoli principali del quotidiano sportivo romano. "Diego ci benedica. Spalletti convoca anche Maradona. Stasera Napoli-Milan stile anni 80. Chi vince sorpassa l'Inter", si legge nel taglio alto. "Abraham riaccende la corsa Champions. Mourinho aggancia Gasp".

