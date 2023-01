Inter-Napoli, ecco la ‘nuova’ Curva Nord: “Uniti, fieri, mai domi”. Solita spinta e cori

Ecco la ‘nuova’ Curva Nord interista . Ripartenza doveva essere ed è stata in campo, con 3 punti preziosissimi contro il Napoli fino a ieri imbattuto tra Serie A e Champions League. Sia in campo per l'Inter di Inzaghi ( qui le nostre pagelle ), che fuori, dove il cuore del tifo nerazzurro si è presentato con un nuovo assetto.

Ecco quanto evidenziato oggi dalla Gazzetta dello Sport: “Una nuova Curva, unita sotto a un unico striscione. Ieri, nella serata di gala per la ripartenza, la Nord di San Siro, cuore del tifo interista, si è presentata al resto dello stadio con un nuovo assetto. Vessilli e striscioni dei vari gruppi organizzati sono scomparsi da quell’area dello stadio e ne è spuntato, invece, uno solo lungo una sessantina di metri, con la scritta centrale “Curva Nord Milano 1969”. Ai lati, in piccolo, i loghi delle storiche sigle ultras che hanno deciso di fondersi. In questa occasione i tifosi hanno preparato una coreografia a tinte nerazzurre esposta prima dell’inizio della partita: «Uniti, fieri», si leggeva nel secondo anello, «mai domi» nel primo (nella foto sopra Lapresse). A livello di decibel, invece, non sembra essere cambiato molto: solita spinta e soliti cori per aiutare e sostenere i nerazzurri a una vittoria che vale assai più di tre punti. Il successo contro il Napoli potrebbe riaprire il discorso scudetto allargandolo a più pretendenti”, si legge.