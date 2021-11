Inter, le pagelle di TS: Calhanoglu il migliore! Skriniar c’è, Dzeko no

Le pagelle del quotidiano sportivo in edicola oggi sul successo di ieri dell'Inter per 3-2 contro il Napoli

Il migliore in campo dell’Inter per Tuttosport dopo la sfida contro il Napoli è Hakan Calhanoglu. Voto 7 in pagella per il turco: “Due indizi fanno una prova: l’Inter ha trovato il rigorista in più, conferma la sua capacità di essere letale sui piazzati calciando da campione l’angolo da cui nasce il gol del sorpasso”, si legge. Stesso voto per Milan Skriniar: “Gladiatorio nel raddoppiare su Osimhen, provvidenziale su un tiro del nigeriano e pure su un velenosissimo tiro-cross di Lautaro”.