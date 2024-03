Inter-Napoli, in tribuna una vecchia conoscenza nerazzurra: spunta Perisic

Il croato in tribuna per assistere alla gara contro la formazione di Calzona

C'è l'Inter a San Siro contro il Napoli . I nerazzurri vengono dall'eliminazione in Champions League contro l'Atletico Madrid ma i tifosi interisti hanno accolto alla grande la formazione al suo arrivo al Meazza, prima dell'ingresso nel tunnel dello stadio. E c'è anche un altro tifoso speciale in tribuna a sostenere la squadra di Inzaghi.

In tribuna si è vista una vecchia conoscenza: Ivan Perisic. L'ex centrocampista interista, che lavora per il recupero dalla rottura del crociato, è arrivato a Milano per assistere alla sfida dell'Inter che sta provando a conquistare lo scudetto numero venti della sua storia. Il penultimo, nel 2021, lo aveva vinto anche il croato che si è anche fermato con i tifosi per le foto di rito.