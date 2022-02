SM – Peggior primo tempo Inter, poi reazione di squadra. E Bastoni va verso il recupero

L'1-1 del Maradona lascia inalterato il gap tra Inter e Napoli dopo un primo tempo decisamente al di sotto delle attese

Ora il calendario è in discesa per l'Inter, anche se è necessario che Inzaghi ritrovi la forma migliore di giocatori chiave come Calhanoglu, Lautaro e De Vrij. Una buona notizia arriva da Appiano perché Bastoni e Vecino dovrebbero recuperare per la sfida con il Liverpool.