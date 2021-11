Sky – Verso Inter-Napoli: le sensazioni sui rientri di Bastoni e Dzeko

Le novità da Sky Sport sulle condizioni dei due giocatori dell'Inter, alle prese coi rispettivi infortuni verso il Napoli

La sfida contro il Napoli si avvicina, in casa Inter c’è fiducia per due recuperi importanti. Tutto però dipenderà dai prossimi allenamenti per Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko. Ancora non sono tornati a lavorare in gruppo, le sensazioni delle prossime ore saranno decisive.

Ecco le novità da Sky Sport: “Dzeko non è tornato in perfette condizioni da questa sosta per le Nazionali, conclusa in anticipo a causa di un risentimento muscolare al flessore. L'attaccante, però, sta già lavorando da qualche giorno al recupero e c'è ottimismo in casa nerazzurra. C'è ottimismo per il recupero di Alessandro Bastoni, che ha saltato l'ultimo impegno dell'Italia in Irlanda del Nord a causa di un affaticamento”, si legge.