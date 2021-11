CdS – Inter-Napoli, a San Siro football trascinante. Sana arroganza nerazzurra

Per la squadra di Inzaghi tre punti fondamentali e una nuova iniezione di fiducia in vista del futuro

Inter-Napoli ha regalato sicuramente gol e spettacolo. Il Corriere dello Sport di oggi infatti sottolinea l'adrenalina degli oltre 90' del Meazza: "Inter e Napoli è un’emozione dietro l’altra. Copioni che vengono declamati ad alta voce e poi accartocciati e buttati via nel cestino senza un perché. Per quei 99' minuti, c’è sana arroganza nerazzurra, una sfacciataggine partenopea che dura poco e poi riappare. Cinque reti, il pathos per l’infortunio a Osimhen (in ospedale per trauma cranico), una capocciata da far paura tra Ospina e Dzeko e anche tutto ciò che i 56.460 di San Siro chiedono, un football trascinante, persino negli errori".