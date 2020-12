Il Napoli gioca, l’Inter vince. CdS: “Vittoria sofferta per Conte. E ora non sarà più reato…”

“La partita l’ha fatta il Napoli, ma i tre punti se li è presi l’Inter, ora a un passo dalla vetta e a +3 sulla Juventus fermata dall’Atalanta”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito all’analisi di Inter-Napoli. Un match non bello ma di vitale importanza per i nerazzurri, che colgono il quinto successo di fila in Serie A e si portano a -1 dal Milan capolista. “Il Napoli si è confermato squadra vera e capace di esprimere un bel calcio, ma la formazione nerazzurra, pur giocando peggio, ha vinto soffrendo e mostrando il carattere del suo allenatore. Ora è seconda in classifica e domenica, in caso di nuova frenata del Diavolo a Reggio Emilia, è pronta a mettere la freccia. L’eliminazione dalla Champions, distante appena una settimana, adesso fa meno male e pronunciare la parola scudetto ad Appiano magari non sarà più un “reato””, commenta il CorSport.