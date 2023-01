EDICOLA / CdS: Inter-Napoli, fa discutere trattamento su Kvara

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla di come le difese lavorano per fermare il calciatore del club partenopeo

"Arbitri, i talenti vanno tutelati. Inter-Napoli, fa discutere il trattamento su Kvara". La squadra nerazzurra ha fermato con tutti i mezzi necessari la squadra di Spalletti per provare a colmare la distanza dal primo posto. In prima pagina il Corriere dello Sport sottolinea l'accoglienza per il calciatore della squadra partenopea, uno dei più temuti e quindi più marcati della serata. Sulla prima pagina anche il caso Umtiti che porta alla chiusura della Curva della Lazio e la Juventus che 'adesso fa davvero paura'.