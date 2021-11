Inter-Napoli, 75% tutto esaurito a San Siro: domani sono attesi in 57mila

Il 26 dicembre 2018, ultimo Inter-Napoli di campionato pre-pandemia, erano in 63mila a San Siro. Domani sono attesi invece 57mila spettatori

Solito pienone domani a San Siro. C'è infatti il tutto esaurito sugli spalti per assistere al big match tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti. Scrive Tuttosport: "Il 26 dicembre 2018, ultimo Inter-Napoli di campionato pre-pandemia, erano in 63mila a San Siro. Domani sono attesi invece 57mila spettatori, tutto esaurito per il 75% della capacità. «Mi auguro un comportamento responsabile da parte di tutti: attraverso l’uso della mascherina ed evitando assembramenti all’ingresso, all’interno e all’uscita», ha detto ieri Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al welfare di Regione Lombardia. Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha vietato la vendita dei biglietti per i residenti in Campania per il concreto pericolo di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie".