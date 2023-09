Italia, Spalletti promuove i nerazzurri. Barella, Dimarco e Bastoni punti fissi

"L’interista è stato il migliore perché ha fatto di tutto per brillare un po’ in tutto. I numeri non mentono ed è l’unico presente in tutte le voci “attive”: contrasti vinti, duelli e duelli vinti, palloni intercettati, palle recuperate. È stato il più attivo e il più incisivo: da quel suo tiro rabbioso e improvviso - che gol sarebbe stato - respinto dalla traversa è nato il tap in di testa di Immobile per l’1-0. Il più ispirato: con due lanci perfetti, nel primo tempo ha visto in anticipo gli inserimenti di Dimarco e Tonali. Barella il più continuo nel mettere pressione alla Macedonia, alla ricerca di qualcosa che spezzasse un equilibrio illogico, risvegliasse la superiorità tecnica della squadra: mai emersa, se non a tratti, per quanto era naturale aspettarsi. E in definitiva Nicolò è stato anche il più lucido nel cercare gli spazi migliori dove veicolare con più qualità la circolazione della palla: quella studiata per spezzare la linea difensiva macedone".