Inter, i giocatori impegnati con le nazionali. Sono 6 i nerazzurri lontani da Appiano

La quarta sosta del campionato vedrà 6 nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali: Bastoni, Sensi, Barella, Sanchez, Lautaro e Vecino

Tre nerazzurri sono stati convocati dal CT Roberto Mancini per lo stage, in programma a Coverciano da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio. Tre, invece, saranno impegnati con le selezioni sudamericane per le Qualificazioni ai Mondiali. Nell'ultimo turno l'Argentina in virtù del pareggio con il Brasile (0-0 a San Juan) ha strappato il pass di qualificazione a Qatar 2022.