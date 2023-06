Inter, nel mirino quota 100 gol. Ma col Torino Inzaghi preserverà tutto l’attacco

"Contro la squadra di Juric molto dipenderà dalle scelte di Simone Inzaghi in chiave Istanbul, ma nell’avvicinamento alla finale di Champions l'attenzione è tutta per quei tre davanti - Lautaro, Lukaku e Dzeko - che fin qui tutti assieme hanno messo la firma su più della metà delle reti nerazzurre (56 su 99) in tutte le competizioni. In un’ottica di turnover è difficile che uno degli attaccanti giochi tutti i 90’ contro i granata, proprio per preservare uno dei reparti più importanti, attorno al quale ruota il grande dubbio europeo: Lukaku o Dzeko come spalla di Lautaro contro il City?", si legge sul quotidiano.