Inter, un rullo contro le neopromosse: imbattuta da 28 gare, 24 le vittorie

I nerazzurri cercano contro il Monza un successo che manca ormai da troppe partite in campionato: c'è un dato confortante

L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal successo nell'andata dei quarti di Champions League sul campo del Benfica, tornano a giocare in campionato, ospitando a San Siro il Monza. Una sfida inedita in Serie A, con i nerazzurri che hanno l'obbligo di tornare a vincere se non voglion compromettere la propria corsa a un piazzamento tra le prime quattro.