Inter, GdS: “Ecco il guaio numero uno. E c’è nervosismo, lo dicono due episodi”

Deludente soprattutto l'avvio di gara dell'Inter ieri a Torino: ecco l'analisi della Gazzetta dello Sport sul pareggio

L’Inter realizza l’1-1 in extremis a Torino e trova il quarto pareggio consecutivo in trasferta. Deludente soprattutto l’avvio di match dei nerazzurri, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport oggi nell’analisi sulla prova della squadra di Simone Inzaghi, che “ha subito individuato il problema. «Non sono contento dell’approccio che abbiamo avuto nel primo tempo — ha detto il tecnico nerazzurro —. Abbiamo attenuanti, per carità. Ma per rivincere lo scudetto bisogna iniziare le partite in maniera diversa, senza dubbio». Eccolo lì, il guaio numero uno. Non l’unico, certo. Ma l’Inter che mangiava gli avversari ancor prima di scendere in campo, che li intimoriva e li ammaliava col suo gioco non c’è più. Ora ce n’è una che ha perso certezze e resta aggrappata almeno al suo orgoglio.