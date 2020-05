Inter, nessun contatto col Bayern per Perisic: riscatto in bilico, la deadline fissata…

La prima data importante del mercato dell’Inter è arrivata. Venerdì 15 maggio è la data cerchiata in rosso, perché può cambiare le strategie del mercato dei nerazzurri. “Il 15 maggio è il giorno in cui scade il diritto di riscatto a favore del Bayern per l’ingaggio definitivo di Ivan Perisic, che equivale a un assegno da 20 milioni per l’Inter” scrive La Gazzetta dello Sport.

Con la fine della stagione posticipata, bisognerà capire cosa accadrà ai calciatori in prestito. Tra questi c’è Perisic, con il club bavarese che vuole approfittarne per rimandare la decisione finale sul croato: “Inter e Bayern non si sentono da un po’, ma questo non significa che Perisic non verrà riscattato. Considerando l’emergenza, i club sono d’accordo sul riaggiornarsi, tenendo per buoni i vecchi accordi ma svincolandosi dal limite del 15 maggio“.