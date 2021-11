Inter, sospiro di sollievo per Inzaghi: nessun infortunio dopo il Napoli

Nessun infortunio da segnalare il giorno dopo la vittoria contro il Napoli

Simone Inzaghi può tirare in sospiro di sollievo. Dopo la gara vinta contro il Napoli, qualche giocatore è uscito acciaccato, ma, secondo quanto riporta Sky Sport, nessuno preoccupa in vista della decisiva sfida di Champions League contro lo Shakhtar in programma mercoledì.