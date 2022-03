Fair Play Finanziario, a marzo l’Inter a colloquio con UEFA: nessuna preoccupazione

Non desta alcuna preoccupazione, in seno all'Inter, l'apertura, da parte UEFA, di un procedimento per mancato rispetto dei paletti del FFP

Marco Macca

Non desta alcuna preoccupazione, in seno all'Inter, l'apertura, da parte UEFA, di un procedimento per mancato rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario. Scrive Repubblica:

L’Inter ha rivelato che i dati di bilancio «non hanno soddisfatto il requisito di pareggio» della Uefa, che il 14 febbraio «ha comunicato la decisione di aprire un procedimento». A marzo la società potrà presentare le proprie controdeduzioni, tutto dovrebbe concludersi lì. Il Milan, escluso dalle coppe nel 2019/20 per violazione del Fair play finanziario, è in attesa di essere convocato a Nyon per dimostrare di avere abbassato ingaggi e deficit".

(Fonte: Repubblica)