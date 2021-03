Inter, Nesti: “Conte ha trovato una via di mezzo tra Guardiolismo e Cholismo”

Il pensiero del giornalista: "Più appare intricato il futuro societario, e più l’Inter vola in classifica: 28 punti sugli ultimi 30"

Carlo Nesti, giornalista, ha analizzato per TuttoMercatoWeb il momento dell'Inter di Antonio Conte, rispondendo a chi critica il gioco della squadra nerazzurra: "Più appare intricato il futuro societario, e più l’Inter vola in classifica: 28 punti sugli ultimi 30. Ma il problema sussisterebbe se il club fosse boccheggiante, e gli acquirenti non esistessero.