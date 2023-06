Inter, new entry nello staff di Inzaghi. “Scelto da Marotta, ha lavorato con Conte e Gasp”

L'Inter si radunerà il 13 luglio per il raduno in vista della nuova stagione e, nello staff di Simone Inzaghi, ci sarà una novità nel ruolo di preparatore dei portieri.

"Si tratta di Gianluca Spinelli, dal luglio 2018 al Psg. Spinelli, 56 anni, scelto dall'ad Marotta, nella sua carriera ha lavorato anche con Gasperini (Genoa), Conte (Nazionale italiana e Chelsea) e Ventura (sempre in azzurro). Il 23 luglio, poi, come già previsto, la squadra partirà per la tournée in Giappone dove affronterà in amichevole l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo (27) e il Psg (1 agosto)", conferma Tuttosport.