Inter, nel 2018 Nico Gonzalez era più di un’idea: operazione impostata, poi…

La Fiorentina spera di aver ritrovato definitivamente Nicolas Gonzalez: l'attaccante argentino si è messo in luce con una doppietta in Conference League, e Italiano spera che possa trascinare il gruppo dopo un difficile avvio di stagione. Un giocatore che, come scrive La Gazzetta dello Sport, in passato fu vicino anche all'Inter: "La doppietta in Conference League ha riacceso i riflettori su Nicolas Gonzalez. In questo inizio di stagione l'argentino ha trascorso settimane complicate a causa di problemi fisici assortiti, ma adesso spera di averli definitivamente superati. Per recitare un ruolo da protagonista con la Fiorentina, da qui alla pausa del campionato, e poi per essere convocato dalla Seleccion per il Mondiale".