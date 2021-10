Inter, niente clausola nel nuovo contratto di Barella: le sirene estere non spaventano

La Gazzetta dello Sport anticipa quello che dovrebbe essere uno dei dettagli dell'accordo con il centrocampista

Uuna delle priorità dell'Inter è quella di blindare Nicolò Barella: la dirigenza nerazzurra è da tempo al lavoro per trovare la formula vincente per mettere nero su bianco sul rinnovo fino al 30 giugno 2026 , e da entrambe le parti si respira grande ottimismo. La Gazzetta dello Sport svela un dettaglio che dovrebbe comparire nel nuovo contratto:

parlare nei prossimi mesi, senza fretta visto che non incombe una rigida scadenza come nel caso di Brozovic: c’è tempo per smussare gli angoli e per lavorare di fino sui bonus. Ma nessuna clausola sarà inserita, nonostante Psg e Liverpool abbiano mostrato più volte interesse. Anzi, certe sirene europee che attecchiscono altrove qui colpiscono meno".