GdS – Inter, niente crisi ma ignorare messaggi è da folli: la coperta di Linus…

"Già in crisi Inter e Roma? Ora non esageriamo. È solo la quinta giornata di un campionato imponderabile. Nessuno può prevedere cosa succederà dopo la mega pausa del Mondiale. La corsa è lunga e partire bene non è garanzia di successo. Neanche la classifica è drammatica. La Roma ha 10 punti, l’Inter 9, il gruppo è ancora compatto. Tanto per fare un esempio: l’anno scorso, nello stesso momento, la Juve era 12° a -10 dal Napoli. Ignorare però alcuni messaggi sarebbe folle. L’Inter ha serissimi problemi difensivi legati all’invecchiamento di Handanovic e De Vrij e all’involuzione di Bastoni. Inoltre, s’è capito che Perisic era un moltiplicatore di occasioni. Lukaku ha giocato troppo poco per essere valutato: però Inzaghi non deve dimenticare che soltanto Conte lo ha esaltato, facendolo giocare sempre con una seconda punta di movimento molto vicina. Sulla coperta di Linus della difesa a tre “a prescindere” non aggiungiamo altro".