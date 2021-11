Inter, niente lesione per Sanchez: Inzaghi lo riavrà a disposizione contro…

Il Corriere dello Sport fa il punto dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto Sanchez: ecco quando può tornare a disposizione

Simone Inzaghi riabbraccia tutti i nazionali e prepara la sfida molto attesa tra la sua Inter e il Napoli del grande ex Luciano Spalletti, in programma domenica alle 18:00 a San Siro.

Come riferisce il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri quasi tutti i sudamericani erano ad Appiano Gentile per svolgere un allenamento defatigante dopo il viaggio intercontinentale. Tutti, fatta eccezione per i cileni Vidal e Sanchez. I due sono rientrati in ritardo per consentire all'attaccante di fare gli accertamenti dopo il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra rimediato contro l'Ecuador.