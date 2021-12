Inter, niente scontro con l’ex Lukaku. Chelsea secondo, niente scontro coi Blues

Il Chelsea si qualifica agli ottavi come seconda classificata, Juve prima; i nerazzurri non potranno così incrociare l'attaccante belga

Si chiude il girone H di Champions League con la vittoria della Juventus sul Malmoe grazie a un gol di Kean e con il pareggio tra Zenit e Chelsea. I russi agguantano il pari al95' con Ozdoev. La Juventus si qualifica così come prima e i Blues come secondi. L'Inter, qualificatasi come seconda, evita così lo scontro con i campioni d'Europa e con l'ex nerazzurro Romelu Lukaku.