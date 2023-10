Inter, 100a vittoria in Champions e mezzo piede agli ottavi: niente di meglio

"Stare lassù, in Champions come in campionato, con i piedi saldamente per terra. Non c’è niente di meglio per l’Inter in questo autunno che comincia a farsi caldo: batte il Salisburgo — ed è la centesima vittoria in Coppa Campioni — consolida il primo posto (con la Real Sociedad) mettendo mezzo piede già agli ottavi, ma resta comunque con il fiato sospeso fino all’ultimo, perché i ragazzini sponsorizzati dalla bevanda che mette le ali sono un ottimo spot per il prodotto e fra due settimane, c’è da giurarci, vorranno prendersi la rivincita in casa loro".