Inter, niente trasferta per Curva Nord: appuntamento oggi ad Appiano

Il tifo organizzato dei nerazzurri caricherà oggi la squadra di Simone Inzaghi prima della partenza per Torino

I tifosi dell'Inter si danno appuntamento ad Appiano Gentile. La Curva Nord, tifo organizzato dei nerazzurri, ha deciso di caricare la squadra in vista della sfida contro la Juventus prima della partenza per Torino, prevista intorno alle 17:45.

Gli ultrà dell'Inter non andranno all'Allianz Stadium domani sera in segno di protesta per la modalità di vendita dei biglietti da parte della Juve, come comunicato dal direttivo attraverso i canali social ufficiali.