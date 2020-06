Sky – Inter, gli acciaccati stanno meglio Inter. Condizione non ancora al 100%. A San Siro…

Questa sera l’Inter di Conte si allena a San Siro. I nerazzurri non sono ancora riusciti ad ottenere una condizione fisica altissima a livello di percentuale, spiegano a Skysport. La condizione migliorerà anche tornando a giocare in campionato. Stanno meglio i giocatori che erano acciaccati, tranne Vecino. Aiuteranno anche i risultati. C’è rammarico per l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ma c’è fiducia, la gara di domenica si spera possa sbloccare gli uomini nerazzurri e dar loro buone motivazioni per fare bene nella ripresa.

(Fonte: SS24)