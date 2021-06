Bucchioni: “Inter, 2 nomi per fare cassa. Inzaghi ha chiesto soltanto di…”

L'editoriale del giornalista Bucchioni sull'Inter tra il mercato in uscita e il nuovo corso targato Inzaghi, iniziato ufficialmente ieri

"Da ieri è ufficiale anche Simone Inzaghi all’Inter. Ieri sera c’è stato un lungo vertice a cena fra il nuovo allenatore, il presidente Zhang e la dirigenza nerazzurra al completo che di sicuro non avrà nascosto le difficoltà. La battuta circolata al ristorante era una e una sola: chi paga? L’Inter no. Sorridiamoci su.

Dopo vent’anni di Lazio il tecnico è sembrato un po’ spaesato nella sua prima giornata interista, ma è tutto normale. L’eredità che raccoglie è pesante e il momento complicato. Inzaghi sa che non potrà chiedere nulla dal mercato, soltanto operazioni di scambio, rientro di nerazzurri in prestito o nuovi prestiti.

La crisi economica e il pesante indebitamento costringeranno a vendere Hakimi (direzione Psg), ma un sacrificio solo non basterà e questo in sostanza è stato detto a Inzaghi che, per altro, conosceva bene la situazione. Lukaku ha detto chiaro e tondo che vuol rimanere, la plusvalenza vera potrebbe venire allora da Lautaro sul quale c’è da tempo il Barcellona. Inzaghi avrebbe chiesto soltanto di chiudere le operazioni prima possibile per poter ripartire a lavorare il più possibile al completo".