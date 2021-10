Inter, sono questi tre nomi a sorpresa a trascinarti: mai così determinanti

L'Inter si rilancia in chiave passaggio del turno: ora l'aspetta la sfida più difficile, il derby d'Italia contro la Juventus

Importantissima vittoria per l'Inter, che dopo lo Sheriff si è rilanciata in chiave qualificazione e arriva al meglio alla tanto attesa sfida di domenica sera contro la Juventus. E, come sottolinea il Corriere della Sera, sono tre nomi a sorpresa che i più decisivi: "A trascinarla il bomber Edin Dzeko, il ritrovato Arturo Vidal e il sempre più continuo Ivan Perisic. Il centravanti bosniaco è il punto di riferimento, segna come mai prima in carriera: 7 gol in questo inizio di stagione. Il cileno l'anno scorso non si espresse mai ad alti livelli, se non nella partita contro la Juve quando segnò un gol fondamentale, oggi è un'arma in più. Perisic è un'altra sorpresa. Il croato si è ripreso l'Inter, ha trovato continuità di rendimento e gol".