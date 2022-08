Sky – Difensore, Inter non chiude Acerbi per aspettare un’occasione. Chalobah se…

Secondo Sky Sport "Acerbi è uno dei nomi, ma non l'unico. Colpo low cost da ultimi giorni di mercato, la Lazio ha aperto alla formula gradita all'Inter che non essendo negli ultimi giorni di mercato vuole capire cosa possono portare queste ore. Il nome di Chalobah è emerso nei discorsi con il Chelsea e vuole capire se il club inglese può aprire al prestito con diritto di riscatto. Non c'è fretta clamorosa, il rinforzo non è per l'immediato, probabilmente settimana prossima. Potrebbero presentarsi altre piste, siamo ancora nella fase delle valutazioni. L'Inter deciderà poi per quale difensore affondare, il difensore sarà l'ultimo tassello per completare la rosa".